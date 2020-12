Las tripulaciones de embarcaciones provenientes de la Región de Los Lagos no pudieron

acreditar origen del recurso.

Aysén. Durante el miércoles 16 de diciembre en patrullajes conjunto entre personal de la Armada

de Chile y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura –SERNAPESCA- en la Región de Aysén se

concretó la incautación total de una tonelada y media del alga Luga Roja.

El primer procedimiento donde tuvo participación la dotación de la Lancha Patrullera Marítima

–LPM- “Machado”, tuvo lugar en área del Canal Moraleda en donde se incautaron 500 Kilos de

Luga Roja a la lancha a motor "Blanca Ola II", matrícula de Calbuco proveniente de la Región de

Los Lagos.

Respecto a lo ocurrido, el Oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima Aysén,

Teniente 1° Litoral Carlos Gotuzzo indicó que “la tripulación de “Blanca Ola II” no pudo acreditar

el origen del producto, y no contaban con los permisos para efectuar actividades pesqueras

extractivas al no estar inscrito en el Registro Pesquero Artesanal en la Región de Aysén, quedando

lo incautado en custodia del infractor en calidad de depositario provisional y siendo citado al

Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén. Además, se cursó citación por no contar con zarpe

vigente ni documentación de la embarcación al día”.

En tanto en el segundo procedimiento llevado a cabo esta vez en Isla Ipun, Bahía Adventure y que

fue apoyado por la Lancha de servicios Generales “Aysén” se incautó 1 tonelada de Luga Roja,

esto a la lancha a motor "Valentina", matrícula de Chonchi también de la Región de Los Lagos.

“Al igual que en el primer procedimiento la tripulación no pudo acreditar el origen del producto,

quedando lo incautado en custodia del infractor en calidad de depositario provisional y siendo

citado al Juzgado de Letras correspondiente. Además, se cursó citación por no contar con zarpe

vigente ni documentación de la embarcación al día” destacó el Teniente Gotuzzo.

Finalmente, el Oficial de Relaciones Públicas agregó que la Gobernación Marítima de Aysén

“efectúa de forma permanente fiscalización pesquera en el área de su responsabilidad con el

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura enmarcado en el programa operativo conjunto entre

ambos servicios”.