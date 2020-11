.- Este lunes 30 de noviembre, la comuna de Coyhaique sube al Paso 3 de Preparación, donde se

eliminan las cuarentenas los fines de semana, el comercio vuelve a abrir sus puertas a la

comunidad con algunas restricciones y se permite el desarrollo de actividades con un mayor

número de personas, entre otras medidas.

A raíz del descenso en el número de contagios y casos activos por COVID-19, a contar de este lunes

30 la comuna de Coyhaique avanza a Paso 3 de Preparación, lo que trae consigo la flexibilización de

algunas medidas relacionadas con el desplazamiento desde y hacia esta comuna.

Así lo dio a conocer la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito Torres, quien además manifestó que

esta es una estrategia gradual que se aplica en todo el país para enfrentar la pandemia del COVID-19,

y que consiste en la categorización de cinco etapas: Cuarentena (Paso 1), Transición (Paso 2),

Preparación (Paso 3), Apertura Inicial (Paso 4) y Apertura Avanzada (Paso 5). “Todas estas etapas

contemplan restricciones y obligaciones específicas según la situación en que se encuentre cada

comuna; por lo tanto, el avanzar o retroceder en estas fases dependerá de los indicadores

epidemiológicos, la capacidad de respuesta de cada red asistencial, la trazabilidad y control de los

casos positivos, y finalmente, el comportamiento de cada comunidad en su propio autocuidado. En

esta nueva etapa de preparación, debemos ser más responsables en el autocuidado frente al COVID-

19. Si nos cuidamos entre todos, seguiremos avanzando para no retroceder a una cuarentena.”

¿Qué está prohibido en mi comuna?

El funcionamiento de Clubes de Adultos Mayores y Centros de día de Adultos Mayores.

El funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos con público, y el funcionamiento de pubs,

discotecas y lugares análogos.

El funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

La realización de actividad deportiva en lugares cerrados.

La atención de público en lugares cerrados de restaurantes, cafés y análogos que no tengan

ventilación natural permanente.

La realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y

ceremonias con más personas de las permitidas, y cualquier evento o reunión durante el horario de

toque de queda.

La entrada y salida a Centros SENAME y ELEAM sin supervisión.

Las clases presenciales de establecimientos educacionales de educación básica y parvularia, solo

excepciones solicitadas por el sostenedor y previa factibilidad sanitaria informada por el MINSAL.

¿Qué puedo hacer?

Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena.

Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 00:00 y las 05:00 horas

salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo.

Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea

servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y

50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda.

Realizar actividad deportiva solo en lugares abiertos, y participar en deportes colectivos con máximo

25 personas. Sin público.

Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces/semana, con supervisión. También se

permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.

Residentes de ELEAM pueden salir a caminar 2 veces a la semana por máximo 2 horas y 200 m. a la

redonda, y pueden recibir visita de 2 personas, 2 veces a la semana.

Oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas cumpliendo aforo de una persona cada 4m2,

con máximo 100 personas en lugar abierto y 50 en lugar cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin

consumo de alimentos.

¿Qué puede funcionar en mi comuna?

Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos,

centros de salud y establecimientos de servicio público.

Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una

comuna sin cuarentena.

Atención de público en restaurantes, cafés y análogos solo en terrazas y lugares abiertos, asegurando

al menos 2 metros entre las mesas. Pueden funcionar en interiores solo con 25% de su capacidad, al

menos 2 metros de distancia entre las mesas, con estadía máxima de 2 horas y una ventilación

natural permanente.

Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos.

¿Qué documentos necesito para hacer un traslado entre regiones?

Para hacer un traslado entre regiones que se encuentren en Pasos 3, 4 o 5, se requiere contar con

Pasaporte Sanitario. Este documento se debe obtener para cualquier viaje que implique un cambio

de región, independiente del Paso en el que se encuentren las comunas de origen y destino.

Si el traslado es entre o hacia comunas en Pasos 1 o 2, el viaje sólo se permite para motivos de

mudanza, médicos o asistencia a un funeral. En el caso de los trabajadores que se muevan a dichas

comunas en pasos 1 y 2 se debe contar con el Permiso Único Colectivo entregado por el empleador

(sólo para actividades laborales esenciales) u obtener uno de los Permisos Temporales Individuales

en www.comisariavirtual.cl

En el caso de quienes ingresen a la región de Aysén, deberán portar estos documentos y una PCR (-).

En el caso de residentes, podrán ingresar con resultado pendiente, acreditando la veracidad de este

examen y guardar cuarentena hasta la recepción del mismo, el que deberá enviarlo a

cuarentenas11@redsalud.gov.cl. Todo turista nacional o extranjero que llegue a la región es

obligatoria la PCR (-). En caso contrario, no puede ingresar al territorio.