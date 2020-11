Con una alta participación y tras una iniciativa pionera, la Ilustre Municipalidad de

Aysén en alianza con la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio de

Secretaría General de Gobierno (Segegob) se encuentra efectuando distintas instancias

de colaboración para los vecinos y vecinas de la comuna que desempeñan labores

dirigenciales en las organizaciones funcionales y juntas vecinales de Aysén. En este

sentido, las sesiones se desarrollan de forma telemática por medio de Zoom y buscan

dotar de mayores conocimientos a los participantes tras los recientes cambios

efectuados en la Ley que simplifican distintas materias de regulación en las

organizaciones sociales.

Respecto a esta hecho, la Secretaria Municipal de la Casa Edilicia aysenina, Nancy

Contreras destacó que “por todos es sabido que en el último tiempo hemos tenido

modificaciones que tienen como objetivo mejorar los procedimientos, pero no

podemos mejorar procedimientos si estos conocimientos no llegan a quienes son los

actores principales, en este caso los dirigentes de base, así es que, hemos coordinado

con la DOS de la Segegob este ciclo, porque son varias sesiones que hemos tenido de

capacitaciones. Afortunadamente hoy día podemos acceder a todas las localidades vía

on-line, es bastante interesante, a esta altura llevamos cuatro actividades distintas”.

Junto con ello, Contreras explicó que al inicio de estos ciclos sólo se habían pensado

efectuar 2 talleres, pero debido al interés ya van 4, por lo que indicó que “a aquellas

organizaciones que no hemos podido encontrar o no saben que estamos haciendo esta

actividad, le pedimos que se acerquen a organizaciones comunitarias de DIDECO o la

Secretaría Municipal en el Edificio Consistorial y que nos hagan llegar su interés y si no

pueden venir, porque no es necesario, nos llaman por teléfono a cualquiera de los

departamentos y nosotros inscribimos, hacemos un nuevo grupo y simplemente

coordinamos una nueva instancia”.

En tanto, Jorge Fuentes Fetis, director de la División de Organizaciones Sociales de la

Segegob, enfatizó en la relación que tiene este organismo con los municipios de Chile,

destacando la iniciativa de la Casa Edilicia de Aysén para trabajar en colaboración y

aportar de esta forma con los vecinos y vecinas “porque nosotros entendemos que la

primera puerta de entrada, el primer actor con el que se comunican los dirigentes y

dirigentas sociales en cada uno de sus territorios son con las municipalidades. Por lo

mismo felicitamos al municipio de Aysén de haber tomado la iniciativa de establecer

esta relación directa de trabajo con nosotros que beneficia a los dirigentes”.

Finalmente, el personero de gobierno reiteró el llamado a los lideres vecinales a

trabajar en conjunto con los equipos que componen la División y los órganos

descentralizados en la región. Relevando positivamente el actuar del municipio de

Aysén, agregando que “ha sido un actor clave y fundamental para poder avanzar en las

distintas áreas que tenemos nosotros como oferta pública, a través de las

capacitaciones, la formación, los instrumentos de ayuda y fortalecimiento del rol de los

dirigentes como también, seguir ser el puente necesario entre las instituciones las y

organizaciones que nos permita avanzar en pos de los vecinos de la comuna de Aysén”.