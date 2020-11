Ø Las postulaciones son en línea, en www.sence.cl, entre el 16 y 20 de noviembre.

En un punto de prensa realizado por la Seremi del Trabajo y Previsión Social Aysén, Andrea Ponce y la Directora Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, Katherine Kingma, se dio a conocer la apertura de la Feria Laboral Patagónica en línea, iniciativa organizada entre las regiones de Aysén y Magallanes.

La feria laboral en línea se enmarca en un plan nacional de ferias laborales que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social está ejecutando a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, en todo Chile.

Andrea Ponce afirmó sobre esta oportunidad de encontrar trabajo, “Esperamos que esta feria laboral de Sence, que se está realizando de manera virtual en conjunto entre Aysén y Magallanes sea un aporte para todos los trabajadores y trabajadoras de la región de Aysén, que están buscando un trabajo y que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus. Es una excelente oportunidad. La forma de participar es de forma virtual, porque no podemos hacerlo de manera presencial. Son las formas que tenemos hoy día de comunicarnos, no pierdan la oportunidad, insistimos, hay distintas ofertas, en distintos rubros, para todo tipo de trabajadores, de distintos sectores y distintos oficios. Hoy día solo hay que tener las ganas, porque en Aysén, hay oportunidades”, afirmó la autoridad.

Para quienes no tengan acceso a internet y estén buscando trabajo, la Seremi entregó una opción, “De todas maneras, si alguien necesita apoyo, si necesita ayuda para postular o no sabe cómo hacerlo, por favor, acérquese a las oficinas de Sence, lo vamos a atender de manera presencial, todas las mañanas. La idea es por supuesto venir con la mascarilla, respetar la distancia social, vamos a tomar la temperatura, pero no queremos que un trabajador o una trabajadora de nuestra región, que está buscando trabajo, no lo haga porque se ve complicado por la tecnología”.

Sobre algunos detalles de esta iniciativa, la Directora Regional de Sence comentó: “El día de hoy, 16 de noviembre, estamos muy contentos de anunciar que comienza la primera feria patagónica laboral virtual. ¿Por qué patagónica? Porque es un trabajo que estamos realizando entre la región de Aysén y la región de Magallanes en conjunto. Esta feria laboral virtual patagónica se extenderá hasta el día viernes 20 de esta semana. Invitamos a la comunidad a postular, tenemos diversas empresas que nos han ofrecido distintos cupos de colocación, en la región tenemos más de 200 cupos. En total, entre las dos regiones tenemos 500 cupos, en rubros muy diversos y transversales, y también el tipo de contratación que se busca. Incluso hay vacantes para profesionales, técnicos, en empresas constructoras, panaderías, sector acuícola, es muy transversal la oferta que tenemos, así que los invitamos a postular en www.sence.cl. Ingresen sus datos, su currículum, actualícenlo y quedan listos para poder postular de manera directa en la página”, concluyó Katherine Kingma.

Las postulaciones son virtuales en las páginas web www.sence.cl y www.trabajando.com. En esta ocasión hay más de 500 puestos de trabajo disponibles para las regiones de Magallanes y Aysén, ofrecidos por diversas empresas con presencia en estas regiones y en diversos rubros económicos, como detalló Kingma.

