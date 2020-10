El Primer Juzgado de Letras de Coyhaique condenó al fisco-Ejército de Chile a pagar una indemnización total de $200.000.000 (doscientos millones de pesos), por daño moral a hermana y padre de soldado conscripto que falleció por falta de servicio, en enero de 2018, en la ciudad.

En el fallo (causa rol 2.315-2017), la magistrada (s) Dalia Illezca acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios, a título del daño moral ocasionado a los familiares de Jorge Ignacio Quezada Barra.

“(…) en consecuencia, apreciadas las probanzas analizadas en los motivos que preceden, especialmente el informe pericial emanado del Doctor Luis Ravanal Zepeda, apreciado de conformidad al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, se puede tener por acreditado que, el paciente no sólo no fue visto por médico alguno entre los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2014, período en que permaneció internado en la unidad de enfermería del regimiento, que en dos ocasiones se habría dado indicaciones terapéuticas por vía telefónica sin evaluar al paciente, lo que constituye claramente una mal praxis médica, generando con ello un mayor riesgo de complicaciones, privando al paciente de la oportunidad de un diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno, incluso ni siquiera al día 18 de enero, cuando el paciente evolucionaba con signos de insuficiencia respiratoria no acudió ningún médico militar a evaluarlo previo al trasladado hacia el Hospital de Coyhaique no obstante haber constatado el paramédico de turno que el enfermo evolucionaba con signos de dificultad respiratoria, siendo trasladado al hospital regional, sin ser examinado por personal médico de turno, tal como consta en la declaración del Técnico Paramédico”, consigna el fallo.

La resolución agrega que: (…) Conforme lo considerado precedentemente, y habiéndose demandado por falta de servicio al Servicio de Salud Aysén y al Fisco – Ejército de Chile, a fin de que sea condenados solidariamente al pago al pago de la indemnización por concepto de daño moral, se debe tener presente que habiéndose excluido al Servicio de Salud Aysén por haberse acreditado que no actuó con falta de servicio, se acogerá la demanda sólo en cuanto a su petición subsidiaria condenándose al Fisco – Ejército de Chile de manera individual al pago de las sumas que se han considerado precedentemente por concepto de daño moral, según se dirá”.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE la demanda civil en su petición subsidiaria, conforme lo esgrimido en el Motivo Quincuagésimo Octavo de fallo, sólo en cuanto la demandada FISCO- EJERCITO DE CHILE, de manera individual deberán pagar a los demandantes que se individualizarán, por falta de servicio y por concepto de daño moral las siguientes sumas:

1.- $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral para Johanna Arlett Martínez Barra.

2.- $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral para Segundo Azor Quezada Gutiérrez”.