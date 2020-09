En la principal avenida de Chile Chico, calle Bernardo O´higgins, la

Municipalidad realizó un pequeño pero significativo acto como inicio del

mes de la Patria. A la ceremonia asistieron autoridades locales,

funcionarios municipales y vecinos de la comunidad, actividad que se

vio coronada con el esquinazo que brindaron cuatro jóvenes de la

“ciudad del sol”, Isabella Cárdenas, Guillermo Altamirano, Krishna Vega

y Marcos Rojas.

Debido a la pandemia, no es tiempo de celebrar, pero sí de ser

solidarios con quienes no lo están pasando muy bien, pensando que el

empeño y la fuerza de nuestros compatriotas permitirá salir adelante,

enfatizó el Alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra.

“Un inicio de mes muy distinto, pero igual con una enorme cuota de

esperanza, de alegría, de pensar que estamos viviendo un momento

difícil, pero como lo decía en mi discurso, no es la primera vez que

nuestro país vive un momento así y no va a ser la primera vez que no

vamos a salir adelante. Tenemos toda la fuerza, todo el empeño, todo

el coraje y todas las ganas de salir adelante, de cuidar a nuestros

vecinos, un septiembre diferente, pero también un septiembre

solidario, en el sentido de que no podemos estar celebrando mientras

hay chilenos que sufren, compatriotas que no tienen trabajo, personas

que han fallecido… es momento de bajar las revoluciones y pensar

solidariamente que tenemos que seguir trabajando con el propósito de

que nuestro país salga adelante, eso es lo que se hizo antes en la

historia de Chile y es lo que vamos a seguir haciendo nosotros”.

Los actuales campeones regionales de cueca “jóvenes del

Bicentenario” son de Chile Chico, Isabella Cárdenas y Guillermo

Altamirano, quienes se mostraron felices de ser parte de esta instancia

donde se pone en valor la solidaridad y el rescate a nuestras

tradiciones.

“Me parece una muy buena iniciativa, estoy demasiado contenta, ya

que, a pesar de la pandemia que nos afecta a nivel mundial aun

podemos realizar estas actividades, para dar comienzo a nuestro mes

de septiembre. Como todos sabes, a raíz de la pandemia no se podrán

realizar fiestas, no se podrá reunir gente, así es que, invitarlos a

disfrutar en familia”, comentó Isabella. Por su parte, Guillermo, señaló

que, “contento por la invitación, ya que, a pesar de lo que ocurre a

nivel mundial, es importante que en la comuna sigamos rescatando las

costumbres chilenas. La idea que se siga rescatando nuestro baile

nacional, no es difícil, es solo cosa de ponerle empeño”.

A diferencia de otros años y considerando la contingencia sanitaria, la

Municipalidad de Chile Chico solo realizará algunas actividades

puntuales, enfatizando en un mensaje de reflexión, autocuidado y

solidaridad.