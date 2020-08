Según las proyecciones del Mineduc, el cierre de los establecimientos y

otros factores causados por el Covid-19 podría elevar a cerca de 1.600 los

casos de abandono escolar en la zona.

La llegada del Covid-19 a todas partes del mundo afectó al sistema escolar de una

forma nunca antes vista. Según calcula la Unesco, 1.600 millones de estudiantes

suspendieron sus clases presenciales, lo que no solo afecta la calidad y ritmo de

sus aprendizajes, sino que además aumenta la posibilidad que la deserción

escolar suba dramáticamente, especialmente entre la población vulnerable.

Hoy a nivel nacional existen más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21

años que no han completado su educación escolar y no asisten a un

establecimiento educacional. Esta preocupante cifra podría aumentar a 267.822

según proyecciones del Ministerio de Educación (Mineduc), producto de la

interrupción de clases presenciales y otros factores causados por el Covid-19.

El Seremi de Educación Sergio Becerra Mera señaló que en la región de Aysén

esta posibilidad también existe. A 2019 en la zona 1.252 niños y jóvenes entre 5 y

21 años se encontraban fuera del sistema escolar, es decir, que no asistían al

colegio y no habían terminado 4° medio, lo cual corresponde al 4,6% de las

personas en ese rango etario.

“Si bien esta cifra ya es alarmante, podría aumentar luego de esta pandemia. De

acuerdo a la proyección del Mineduc, solo durante 2020 el número de desertores

podría aumentar en 346 estudiantes, llegando hasta los 1.598, lo que implica un

aumento del 28% en el total de estudiantes en esta situación en un solo año. Con

esto se pondría fin a la sostenida baja experimentada en la región entre años 2012

y 2019, cuando marcaba 1,3%, tras el peak experimentado entre 2011 y 2012

cuando se llegó al 3,1%, luego de prolongados paros en el sistema educativo”.

Sergio Becerra señaló que, por ello es relevante mantener a los estudiantes

conectados con sus escuelas. El Mineduc tiene como uno de sus principales

objetivos la inclusión de estudiantes que han desertado del sistema escolar o que

estén en riesgo de hacerlo.

“En el marco de la actual pandemia es de máxima importancia retener a los

estudiantes en los colegios, ya que es la única manera de nivelar la cancha, por lo

que necesitamos que la relación entre la comunidad educativa y nuestros niños se

haga más fuerte”.

Para abordar esta situación, el Mineduc conformó un grupo de trabajo transversal

de expertos y académicos, quienes tras un mes y medio elaboraron un documento

con 15 propuestas que tienen como objetivo detectar oportunamente el riesgo de

la exclusión escolar, proveer a los establecimientos educacionales herramientas

concretas que los ayuden en la retención y medidas para la reinserción de los

alumnos que ya se encuentran fuera del sistema.

Entre estas medidas destacan:

Envío masivo de SMS a más de 11.600 apoderados de niños y jóvenes que

estuvieron matriculados en 2019 y abandonaron los estudios en 2020.

Extensión del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para todo el sistema

educativo. Esta herramienta permite que los establecimientos educacionales

identifiquen a los estudiantes con mayor riesgo de deserción escolar.

Creación de una herramienta de gestión del contacto que se está

sosteniendo con los estudiantes, para poder identificar a quienes no tienen

contacto habitual con el establecimiento y las razones por las que esto ocurre.

Generación de reportes periódicos de ausentismo, lo que permitirá a cada

establecimiento educacional identificar casos de ausentismo crónico

individualizado y tomar medidas de gestión oportunas,

Difundir a través de redes sociales y una página web, buenas prácticas en

prevención de la deserción que han sido exitosas en algunos establecimientos.

La idea es que quienes se interesen en conocer más de estas iniciativas puedan

tomar contacto directo con cada colegio.

Generar más espacios de reencuentro educativo para el año 2021 para que

niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema retomen sus trayectorias

educativas.

Perfil de la deserción escolar en Aysén

Al analizar el perfil de los estudiantes que han dejado el sistema escolar, podemos

ver que el 7,9% de los hombres entre los 5 y 21 años han abandonado los

estudios, mientras que en el mismo rango etario las mujeres lo han hecho en un

5%.

En tanto, si evaluamos por zona, es el sector rural donde se evidencia un mayor

abandono de los estudios entre quienes tienen entre 5 y 21 años, alcanzando el

5,4%, mientras que en las zonas urbana llega al 4,5%.

En tanto, son los colegios Municipales los que presentan una mayor deserción

escolar llegando al 5,6% de personas entre los 5 y 21 años, mientras que los

particulares subvencionados alcanzan el 3,8%.